Новак: страны ОПЕК+ отстают от квот примерно на 500 тыс. б/с

Соглашение ОПЕК+ исполняется на высоком уровне всеми странами, подчеркнул вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+ выполняется на высоком уровне, но есть перевыполнение планов по снижению добычи примерно на 500 тыс. б/с. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Также мы, что касается исполнения соглашения (ОПЕК+), подвели итоги. Он исполняется на высоком уровне всеми странами. Есть даже перевыполнение планов дней по снижению добычи. Где-то на полмиллиона баррелей в сутки страны недоиспользуют те квоты, которые на сегодняшний день есть", - сказал он.