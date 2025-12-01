Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после снятия ограничений

Задержек рейсов нет

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда, где ранее вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, работает по расписанию. Задержек рейсов нет, следует из онлайн-табло аэропорта.

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда вводились в ночь на понедельник. Утром сообщалось о задержках четырех рейсов.

Согласно онлайн-табло, аэропорт вернулся к работе, согласно расписанию. Связанных с временной приостановкой его работы задержек на данный момент нет.