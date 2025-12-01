В Санкт-Петербурге более 1 тыс. новых мест вошли в зону платной парковки

Места расположены преимущественно на участках набережных: Дворцовой, Обводного канала и Грибоедова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. В Единое городское парковочное пространство Санкт-Петербурга вошли 29 участков улично-дорожной сети Центрального и Адмиралтейского районов. Об этом сообщил СПб ГКУ "Городской центр управления парковками города".

Таким образом, в центре Петербурга появились 1 154 новых платных парковых места, включая 141 место для бесплатной парковки машин, управляемых людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Места расположены преимущественно на участках набережных: Дворцовой, Обводного канала и Грибоедова. А также на некоторых улицах и переулках. Все изменения уже видны в приложении "Парковки Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении городского центра управления парковками.

С 1 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года в зоне новых парковочных мест будет применяться тариф КЗ 1, стоимость которого составляет 100 рублей в час для автомобилей категории B.

Новый дифференцированный тариф на платные парковки введен в Санкт-Петербурге с 15 октября 2025 года. Стоимость парковки зависит от уровня ее востребованности. В общей сложности в городе в настоящее время имеются 48 656 мест в зоне ЕГПП.