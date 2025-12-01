Россия и Саудовская Аравия обсуждают рост поставок зерна и мясной продукции РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что за последние 10 лет товарооборот между странами вырос в 10 раз

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия обсуждают сотрудничество в области сельского хозяйства, в частности, увеличение поставок зерна и мясной продукции из России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня мы обсудили вопрос увеличения поставок из России как зерна, так и мясной продукции, увеличения производства халяльной продукции и продуктов переработки, которые бы здесь пользовались спросом в Саудовской Аравии", - сказал он в интервью телеканалу "Россия- 24".

Вице-премьер добавил, что за последние 10 лет товарооборот между странами вырос в 10 раз. "И мы видим, что есть большие перспективы по его увеличению", - отметил он.

Кроме того, по словам Новака, страны обсудили сотрудничество в области использования искусственного интеллекта, цифровых решений, здравоохранения, фармацевтики, промышленности, а также образования.