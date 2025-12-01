"Газпром" обсуждает с турецкими партнерами продление газовых контрактов

Речь идет о продлении на 2026 год

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром" обсуждает с турецкими партнерами газовые контракты и возможность их продления на 2026 год, следует из ответа вице-премьера России Александра Новака на соответствующий вопрос.

"Газпром" с турецкими партнерами находится в контакте", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия продлевать контракты с Турцией на следующий год.

Ранее Новак заявлял, что турецкие компании заинтересованы в продлении истекающих газовых соглашений с Россией, идет работа с "Газпромом". В протоколе 19-го заседания смешанной российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, который имеется в распоряжении ТАСС, говорилось, что Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку и экспорт газа на взаимовыгодных условиях.

В конце текущего года истекают контракты "Газпрома" с турецкой государственной нефтегазовой компанией Botas на поставку газа по газопроводу "Голубой поток" мощностью 16 млрд куб. м в год, а также четырехлетний контракт на поставку 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу "Турецкий поток". Кроме того, в рамках либерализации турецкого газового рынка и допуска на него новых частных игроков "Газпром экспорт" в 2007 и 2012 годах. подписал с частными турецкими компаниями долгосрочные контракты, предусматривающие поставки российского газа в Турцию. Ряд из них также завершаются на рубеже 2025-2026 годов.

"Газпром" в 2025 году сообщал о пяти встречах с турецкими партнерами, на которых обсуждал ход и перспективы поставок российского газа в республику. В том числе российский холдинг обсуждал сотрудничество с Botas и Bosphorus Gaz Corporation A.S.

По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.