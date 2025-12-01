ЦБ не против скидок на маркетплейсах, но выступает за разные способы оплаты

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин подчеркнул, что ведомство поддерживает диалог с МЭР, где обсуждает вопросы оказания финансовых услуг на электронных платформах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России выступает за предоставление скидок маркетплейсами, но одновременно с этим выступает за то, чтобы у потребителей была возможность использовать разные платежные инструменты. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Я хотел сказать, что у нас налажен очень тесный внутриведомственный диалог с Минэкономразвития, где мы обсуждаем вопросы оказания финансовых услуг на электронных платформах. Ни одна позиция не предрешена, единственное, на чем мы твердо остановились - это на том, что наличие маркетплейсов повышает конкуренцию, в том числе на рынке финансовых услуг и это крайне положительный фактор. Второй фактор, мы полностью поддерживаем возможность многих участников предоставлять скидки разного рода на электронных платформах. Но мы точно также за то, чтобы у потребителей была возможность использовать разные платежные инструменты, разные средства, чтобы получать все возможные услуги на маркетплейсах", - отметил он.

При этом Чистюхин отметил, что все остальные вопросы будут обсуждаться. "Я уверен, найдем наилучшее решение для того, чтобы и поддержать новую развивающуюся отрасль электронной коммерции, и одновременно с этим защитить потребителей, не нанеся им урон теми либо иными решениями", - заключил он.