Ростех представил протез для занятий боевыми искусствами на выставке в СФ

Конструкция насадки воспроизводит форму кулака и обеспечивает точность движений и безопасность при ударах

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Адамова/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" показала протез предплечья для занятий боевыми искусствами на выставке передовых разработок в области высокотехнологичного протезирования в Совете Федерации.

Выставка современных спортивных протезов Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации "Ростех" открылась 1 декабря. Протез предплечья создан для занятий боевыми искусствами. Конструкция насадки воспроизводит форму кулака и обеспечивает точность движений и безопасность при ударах.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, военнослужащие - участники СВО и другие.

Также был представлен модульный протез бедра из углеволокна. При весе менее 300 граммов он обладает высокой прочностью, а интегрированный ударопоглощающий вкладыш предотвращает скольжение, например, когда человек опускается на колено.

В рамках выставки представлены манекены в образах велосипедиста, сноубордиста, гиревика, фигуристки, горнолыжника, футболиста и волейболистки, демонстрирующие виды адаптивного спорта, ставшие доступными благодаря высоким технологиям.