Форум "Travel Hub. Приезжай. Зима" соберет в Петербурге 5 тыс. участников

Мероприятие пройдет с 11 по 13 декабря

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших форумов туристcкой отрасли России - "Travel Hub. Приезжай. Зима", который пройдет в Петербурге с 11 по 13 декабря, соберет около 5 тыс. участников из 30 стран. Центральная тема - как превратить холод в востребованный турпродукт, сообщили организаторы на пресс-конференции в ТАСС.

"Три интенсивных дня, более 35 сессий. Мы ожидаем где-то 5 тыс. участников. В прошлом году это было 4 тыс. человек", - сказал председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Эксперты обсудят зимние виды туризма и, в частности, поговорят о холоде как преимуществе. "Как научиться правильно "упаковать" турпродукт в зимнее время и как создать перспективные виды туризма для всех гостей - не только из России, но и международных" - этим темам в том числе будут посвящены дискуссии на форуме, отметил он.

На форуме в Петербурге традиционно подведут итоги года для туротрасли города и страны, а также представят инновации в индустрии путешествий. В первый день программы, 11 декабря, одним из ключевых мероприятий станет форсайт-сессия "Серебряное ожерелье России. Перезагрузка", на которой эксперты турсферы, представители бизнеса и власти обсудят конкретные стратегии развития туризма в регионах Северо-Западного федерального округа. Дискуссия будет посвящена четырем векторам: въездной туризм, гастрономия, интеграция креативных индустрий в туристские проекты и инклюзивный туризм, а результатом должен стать план действий по дальнейшему развитию проекта.

Также среди значимых событий форума - пленарная сессия "География России", где будут представлены новые турмаршруты и интересные проекты ближайших сезонов; Всероссийская премия Wheretotravel Hotel Awards; ежегодная премия Pulkovo Awards; Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" и многие другие. Кроме того, на форуме планируется подписать более 20 соглашений, отметил глава комитета.

"Будут и новые форматы. Мы, например, впервые, включаем формат банного туризма. И у нас коллеги большой командой едут со всей страны - главным образом, из Уфы, представлять идеологию банного туризма и все, что с этим связано", - анонсировал Панкевич. На другой сессии - "Зимний Петербург как глобальный хаб притяжения" - обсудят, как авиация, туроператоры и международные рынки создают круглогодичный поток в город на Неве.

На предстоящем форуме ожидают еще большего числа гостей, нежели годом ранее. "Если в прошлом году в форуме участвовало 22 страны, в этом году зарегистрировались [представители] уже 30 стран", - отметил гендиректор Конгрессно-выставочного бюро Петербурга Сергей Азаренков. В их числе - участники из Абхазии, Вьетнама, Индии, Китая, стран СНГ и целого ряда других.