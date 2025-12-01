"Финуслуги": ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост в начале декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках по объему розничного депозитного портфеля продолжили рост в начале декабря. Так, за неделю с 21 ноября по 1 декабря средние ставки по вкладам со сроком на три месяца выросли на 0,16 процентного пункта (п.п.), до 15,3% годовых, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", за отчетный период средние ставки по вкладам со сроком на полгода выросли на 0,01 п.п. и составили 14,67% годовых, на год - на 0,06 п.п., до 13,33% годовых. А средние ставки по вкладам на два и три года за неделю практически не показали динамики, достигнув 10,92% и 10,19% соответственно.

Минимальная ставка по вкладам на три месяца в топ-20 банках на 1 декабря 2025 года составила 13,7%, максимальная - 17%. По остальным срокам вкладов (от шести месяцев до двух лет включительно) максимальные ставки в топ-20 находятся в диапазоне 14,5-17% годовых.

При этом после заседания Банка России по ключевой ставке, ставки по вкладам со сроком от трех месяцев до двух лет выросли в среднем на 0,07-0,77 п.п.