На Сахалине увеличили выживаемость молоди в заводских условиях

Проект реализуется по программе "Приоритет-2030" на базе кампуса "Сахалинтех"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты Сахалинского государственного университета увеличили выживаемость молоди в заводских условиях в восемь раз по сравнению с результатами 2024 года. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.

"Двухлетний эксперимент по выращиванию молоди трепанга в условиях замкнутого водоснабжения позволил стабилизировать процесс выращивания гидробионта и увеличить выживаемость в восемь раз, или до 2%, по сравнению с результатами 2024 года", - говорится в сообщении.

Всего за 2025 год было выращено около 15 млн личинок и свыше 300 тыс. экземпляров молоди, что открыло новые перспективы для сахалинской марикультуры. "Технология замкнутого водоснабжения стала основой нашего успеха. С одной стороны, она дала огромную экономию на энергозатратах, а с другой - в комбинации с мощной фильтрацией обеспечила личинкам и молоди практически идеальную, а для рыбоводов - предсказуемую среду. Именно эта стабильность - залог их здоровья и нашего успеха", - сказал руководитель проекта Юрий Ревин.

Проект "Выращивание молоди Дальневосточного трепанга в установке замкнутого водоснабжения" реализуется по программе "Приоритет-2030" на базе кампуса "Сахалинтех", строящегося по поручению президента РФ.