Минфин усилит работу с правоохранителями для защиты розничных инвесторов

Инициатива направлена на укрепление доверия к финансовому рынку, подчеркнул заместитель министра финансов Иван Чебесков

Редакция сайта ТАСС

Здание министерства финансов РФ © Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России намерено выстроить более тесное и системное взаимодействие с силовыми ведомствами в целях защиты прав частных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, выступая в Госдуме на слушаниях "О проекте Основных направлений развития финансового рынка".

"У нас в планах организовать совместную работу с правоохранительными органами для более системного подхода к этой задаче и к этой проблеме. Когда у нас правоохранительные органы полностью будут на стороне розничных инвесторов, и это будет явно выражено, мне кажется, что это будет очень хорошим стимулом", - сказал Чебесков.

По его словам, эта инициатива направлена на укрепление доверия к финансовому рынку.