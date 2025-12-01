Минфин усилит работу с правоохранителями для защиты розничных инвесторов
Редакция сайта ТАСС
13:44
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России намерено выстроить более тесное и системное взаимодействие с силовыми ведомствами в целях защиты прав частных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, выступая в Госдуме на слушаниях "О проекте Основных направлений развития финансового рынка".
"У нас в планах организовать совместную работу с правоохранительными органами для более системного подхода к этой задаче и к этой проблеме. Когда у нас правоохранительные органы полностью будут на стороне розничных инвесторов, и это будет явно выражено, мне кажется, что это будет очень хорошим стимулом", - сказал Чебесков.
По его словам, эта инициатива направлена на укрепление доверия к финансовому рынку.