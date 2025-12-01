Костин: Россия обязана подать в суд ООН из-за замороженных активов

Глава ВТБ отметил, что Центральному банку давно пора подать иск в российские суды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. России следует подать в суд ООН для начала разбирательства по замороженным в Европе активам. Такое мнение высказал в интервью агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Я считаю, что мы слишком себя скромно ведем сейчас - Россия обязана подать в суд ООН", - сказал Костин.

Также, по его мнению, Центральному банку давно пора подать иск в российские суды. "Нам нужно судиться с Бельгией, с Euroclear, со всеми банками, которые заморозили активы", - добавил Костин.

Ранее депутаты Европарламента предложили использовать замороженные в Евросоюзе активы РФ для обеспечения так называемого репарационного кредита Украине до заключения возможного соглашения о мире.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.