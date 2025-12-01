Эксперт Зинн рассказал, в каком случае промышленность ФРГ сможет удержать позиции

Это произойдет, если она вернется к закупкам сырья из России, отметил бывший президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Немецкий экономист, бывший президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн считает, что промышленность ФРГ сможет удержать позиции, если вернется к закупкам сырья из России.

"С сырьем из России, которое необходимо для нашей обрабатывающей промышленности, мы сможем удержать свои позиции и будем получать недорогую энергию из России", - сказал он в ответ на вопрос корреспондента журнала Die Weltwoche о том, что Германия выиграет от урегулирования конфликта на Украине и возобновления полноценной торговли с Россией.

Эксперт напомнил, что после распада СССР "Россия получила огромную выгоду от того, что сотни ведущих компаний из Германии, Японии, Республики Корея и Америки обосновались в России и создали там экономическую базу". "Это можно было бы продолжать и дальше, - уверен эксперт. - И мы все получили бы выгоду от российских сырьевых ресурсов, которые сейчас поставляются в Китай".

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Члены экспертного совета правительства по экономическому развитию скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики ФРГ на 2025 год. Стране третий год подряд угрожает рецессия.