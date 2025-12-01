Airbus сообщила о проблемах с качеством металлических панелей на самолетах A320

Источник проблемы выявили и локализовали, а все недавно произведенные панели соответствуют спецификациям, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Европейский концерн Airbus подтвердил наличие "проблем с качеством" у нескольких произведенных субподрядчиком металлических панелей для самолетов A320. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя компании.

"[Airbus] находится в процессе проверки всех потенциально затронутых самолетов, хотя мы знаем, что только некоторые из них потребуют дальнейших действий", - заявили в компании. Там подчеркнули, что источник проблемы "был выявлен и локализован", а все недавно произведенные панели "соответствуют спецификациям".

Агентство отмечает, что после появления в профильных СМИ сообщений о проблемах с панелями для самолетов A320 акции концерна на Парижской бирже потеряли до 10% стоимости. Позже они немного прибавили в цене, но к середине дня это падение цены не было компенсировано.

Ранее в ноябре Аirbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель сообщил о проведении экстренного обновления программного обеспечения авиалайнеров серии A320. 1 декабря концерн сообщил, что из 6 тыс. затронутых проблемой самолетов практически на всех ее удалось устранить и осталось менее 100 самолетов, на которых это пока не было сделано.

Как сообщили в Росавиации, предварительный анализ директивы Airbus показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.