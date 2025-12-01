Сбер представит ключевые параметры дивидендной политики на Дне инвестора 10 декабря

Банк также представит свои ИИ-решения, включая налогового помощника и ИИ-советника для управления финансами на Дне инвестора, сообщили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбер раскроет параметры своей дивидендной политики и поделится планами на 2026 год на Дне инвестора 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В ходе мероприятия команда банка представит результаты Сбера по итогам второго года "Стратегии-2026", обсудит ключевые направления развития бизнеса, отраслевые тренды и расскажет о ключевых параметрах дивидендной политики", - сказано в сообщении.

Руководители бизнес-направлений и команд разработки представят главные обновления экосистемы Сбера. Среди ключевых сервисов - раздел "Для жизни" в "Сбербанк-онлайн" с возможностями для покупок, заказа еды, консультаций с врачом и планирования путешествий, подписка "Сберпрайм", а также тематические блоки "Дом", "Авто" и "Близкие рядом". Банк также представит свои ИИ-решения, включая налогового помощника и ИИ-советника для управления финансами.

Сбер продемонстрирует технологические инновации, такие как ИИ-помощник "Гигачат" с голосовым управлением, умный телевизор Sber и банкоматы нового поколения с функциями измерения основных показателей здоровья.

Мероприятие "Сделано в "Сбере" объединит традиционный формат Дня инвестора с презентацией новых сервисов и возможностей для клиентов, инвесторов и акционеров. Трансляция начнется 10 декабря в 10:00 по московскому времени на сайте Сбера, в Telegram-канале "SBER для инвесторов" и в соцсети "ВКонтакте".