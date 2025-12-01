Эксперт Зинн: ФРГ упустила сделки с Россией, пытаясь втянуть Украину в НАТО

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Германия с начала 2000-х годов упустила возможность заключить прекрасные экономические сделки с Россией, пытаясь втянуть Украину в НАТО. Такое мнение выразил немецкий экономист, бывший президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн.

По его оценкам, обе страны находились "в очень выгодном для обеих сторон симбиозе", который "существовал десятилетиями, даже во времена СССР". Эксперт отметил, что после распада СССР на фоне серьезного экономического кризиса позиция России была достаточно уязвимой и это было самое лучшее время для заключения с ней договоренностей.

"Какие прекрасные сделки нам удалось бы заключить, говоря языком [президента США Дональда] Трампа, а также достигнуть стабильных мирных решений в это время, - сказал он в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. - Вместо этого мы сделали эту глупость, пытаясь втянуть Украину в НАТО".

Зинн считает, что "гораздо лучше было бы избежать всего этого", приняв в 2001 году протянутую президентом РФ Владимиром Путиным руку для установления сотрудничества. Речь шла о создании зоны свободной торговли между Западной и Восточной Европой, включая Россию, напомнил эксперт.

По его мнению, всего этого не произошло, потому что "американцы этого не хотели". В частности, экономист ссылается на доктрину, представленную в 1992 году тогдашним замглавой Пентагона Полом Вулфовицем. Согласно ей, наибольшую опасность для США в мире после распада СССР представляет сотрудничество России и Германии. "Поэтому, по-видимому, в интересах Соединенных Штатов было рискнуть тем переполохом, который был связан с принятием Украины в НАТО", - резюмирует эксперт, отмечая, что для Германии "это было ошибкой".