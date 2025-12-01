ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Часть дивидендов ВТБ в пользу ОСК пойдет на модернизацию "Северной верфи"

Общая стоимость работ оценивается в сумму около 250 млрд рублей
15:39

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дивиденды от ВТБ в пользу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) пойдут как на улучшение финансового состояния корпорации, так и на модернизацию "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"По договоренности с Минфином они будут доведены до ОСК в январе следующего года. Деньги пойдут как на улучшение финансового состояния корпорации, так и на развитие - на модернизацию "Северной верфи" в Петербурге", - сказал Костин, уточнив, что стоимость модернизации оценивается в сумму около 250 млрд рублей.

По словам Костина, помимо "Северной верфи", сейчас ведется предварительная работа по верфи на Дальнем Востоке. "Пока только землю выкупили у собственников. Строительство там будет дороже. Цифра $5 млрд, которую обсуждают, взята с потолка, пока никто оценку стоимости этого проекта не делал", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил направлять доходы государства от дивидендов ВТБ за 2024-2028 годы на финансирование Объединенной судостроительной корпорации. За 2024 год доходы государства от дивидендов ВТБ превысили 200 млрд рублей.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". 

