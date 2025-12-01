На Ставрополье производство сахарной свеклы увеличилось на 13% в 2025 году

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Урожай сахарной свеклы на Ставрополье в 2025 году увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом. Увеличилась и доля семян отечественной селекции, используемых при производстве культуры, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"В Ставропольском крае завершилась уборка сахарной свеклы. По оперативной информации аграрии края в этом году накопали 1643,8 тыс. тонн корнеплодов, что выше на 13% прошлогоднего показателя. Урожайность по сравнению с прошлым годом выше на 10% и составила 452,5 ц/га", - говорится в сообщении.

Ранее во время пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Кавказ" министр сельского хозяйства края Сергей Измалков отмечал, что по сахарной свекле в регионе отмечается самая сложная ситуация с семенами отечественной селекции. Доля отечественных семян в посевах 2024 года составляла только 4%. В 2025 году этот показатель увеличился.

"В соответствии с поставленными губернатором Владимиром Владимировым задачами по снижению импортозависимости в семеноводстве, Минсельхозом края ведется работа по увеличению доли отечественных семян сахарной свеклы. В текущем году она превысила 9%", - цитирует управление первого замминистра сельского хозяйства края Елену Тамбовцеву.

Сахарную свеклу выращивают в пяти округах Ставрополья. В 2025 году производители, которые использовали в посеве отечественные семена, получать в регионе господдержку. Общий объем финансирования на этот год составляет 4 млн рублей. Производители смогут возместить 70% от стоимости приобретенного отечественного посадочного материала.