В ГД поддержали продление на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике

Законопроект рассмотрят на заседании Госдумы 2 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике. Документ был инициирован правительством РФ. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы 2 декабря.

Законопроектом предлагается продлить специальное антисанкционное регулирование в экономике на 2026 год. В частности, предлагается продлить полномочия правительства РФ по принятию решений, предусматривающих установление особенностей оценки соответствия выпускаемой в обращении на территории РФ продукции требованиям технических регламентов, обязательным требованиям, устанавливаемым до дня вступления в силу технических регламентов; особенностей организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Также полномочия правительства будут продлены в части установления особенностей разрешительной деятельности, направленных на утверждение перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы; вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики; особенностей обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий.

Ранее правительством утвержден перечень товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы (механизм "параллельного импорта").

Параллельный импорт минимизирует дефицит

"Предложенные изменения представляют собой комплексный подход к адаптации российской экономики к условиям санкционного давления. Продление действия механизма "параллельного импорта", впервые введенного постановлением правительства РФ в 2022 году, позволит и в 2026 году минимизировать дефицит критически важных товаров, обеспечивая стабильность потребительского рынка и поддерживая функционирование ключевых отраслей промышленности", - пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Оперативное принятие кабмином мер по снижению административной и финансовой нагрузки на бизнес, особенно в части разрешительной деятельности, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и стимулированию деловой активности, полагает депутат. "Облегчение процедуры оценки соответствия продукции, наряду с другими мерами, направлено на поддержание непрерывности производственных процессов и обеспечение доступа к необходимым компонентам и материалам. В конечном итоге, реализация предложенных изменений позволит смягчить негативные последствия санкций, обеспечивая экономическую устойчивость и суверенитет Российской Федерации", - сообщил глава комитета Госдумы.