СБ РФ: конвенция по кибербезопасности снизит напряженность в информпространстве

Принятие международным сообществом этой важнейшей конвенции создает юридически обязывающий фундамент, отметил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Действие конвенции по кибербезопасности позволит снизить напряженность в информационном пространстве, желающие сохранять "мир, основанный на правилах", не смогли помешать принятию документа. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) Олег Храмов в интервью "Коммерсанту".

"Исходим из того, что этот документ является важным механизмом снижения напряженности в информационном пространстве", - сказал он.

"Принятие международным сообществом этой важнейшей конвенции создает юридически обязывающий фундамент для организации дальнейшего сотрудничества в борьбе с международной компьютерной преступностью, - обратил внимание Храмов. - Несмотря на очевидную важность создаваемого универсального механизма, его продвижение сопровождалось противодействием со стороны государств, не заинтересованных в достижении всеобщих юридически обязывающих договоренностей и идущих по пути сохранения мира, "основанного на правилах".

"Вопреки этому в результате последовательных усилий мировое сообщество признало востребованность конвенции, поскольку она отвечает интересам большинства стран и нацелена на закрепление суверенитета государств в информационной сфере, а также на развитие равноправного международного сотрудничества в борьбе с компьютерной преступностью, - отметил он. - Конвенция заложила надежную и всеобщую правовую основу для реализации совместных оперативных мер по борьбе с компьютерной преступностью".

По словам Храмова, в рамках оказания взаимной правовой помощи при расследовании подобных преступлений государства-участники получают возможность обмениваться электронными доказательствами в режиме реального времени. "Смогут осуществлять экстрадицию в страны исхода преступников, принимать меры по противодействию легализации криминальных доходов, - продолжил он. - Еще раз отмечу, что этот документ основан на базовых принципах ООН и прежде всего уважении суверенного равенства государств и мирного разрешения споров". При этом, подчеркнул заместитель секретаря СБ РФ, крайне важно исключить из обихода политически мотивированные обвинения, обеспечив переход к предметной профессиональной работе профильных структур и специалистов.

Разработка конвенции

"Разработка конвенции была инициирована еще в 2011 году решением президента РФ Владимира Путина, который определил стратегию участия страны в формировании системы международной информационной безопасности, - отметил Храмов. - Спустя 13 лет 24 декабря 2024 года удалось добиться, чтобы Генеральная ассамблея ООН одобрила подготовленную Специальным межправительственным комитетом ООН Конвенцию против киберпреступности - первый всеобъемлющий договор в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и первый договор, направленный на формирование системы международной информационной безопасности".

На стадии подготовки проекта резолюции Генассамблеи ООН о принятии конвенции Россия поддержала предложение Вьетнама об организации церемонии подписания договора в Ханое в 2025 году, которое форсировало усилия по запуску процесса подписания и ратификации конвенции и недопущения его политизации во вред общемировым интересам".

По его словам, в итоге идею подписания конвенции во Вьетнаме поддержали все страны, согласившись с соответствующей поправкой при принятии консенсусом резолюции ГА ООН, и традиционно конвенция стала называться Ханойской. "На торжественной церемонии во Вьетнаме 25 октября свои подписи под текстом конвенции поставили представители более 70 государств, в том числе России, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Египта, Ирана, Китая и ЮАР, а также представитель Евросоюза. Процедура подписания будет продолжаться до конца 2026 года", - обратил внимание заместитель секретаря СБ РФ. "После подписания документ еще предстоит ратифицировать каждому государству в соответствии со своими правилами, - добавил он. - Конвенция вступит в силу спустя 90 дней после ратификации 40 государствами".