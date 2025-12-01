КТК ведет отгрузки нефти на морском терминале с первого выносного причала

ВПУ-2 КТК ранее был атакован безэкипажными катерами

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ведет отгрузки нефти на своем морском терминале под Новороссийском с первого выносного причального устройства (ВПУ-1), сообщили ТАСС в пресс-службе компании

"Отгрузка осуществляется с ВПУ-1", - сказали в консорциуме.

Ранее ВПУ-2 КТК был атакован безэкипажными катерами (БЭК) и получил значительные повреждения, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

В компании тогда напомнили, что консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн т нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("дочка" американской Chevron), ExxonMobil, "Казмунайгаз", Eni, Shell.

Для осуществления грузовых операций с нефтеналивными судами морской терминал КТК имеет три ВПУ. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 км от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. При этом в 2026 году компания планировала заменить два выносных причальных устройства, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и поврежденный в ходе атаки ВПУ-2. В декабре текущего года ожидается завершение строительства в Дубае двух новых выносных причалов для замены двух действующих.

О компании

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.