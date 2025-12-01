Объем торгов на рынках Мосбиржи за ноябрь составил 149,2 трлн рублей

Объем торгов облигациями достиг 4,4 трлн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2025 года составил 149,2 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Так, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в ноябре составил 2,3 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 87,8 млрд рублей (-15,17%).

Объем торгов облигациями достиг 4,4 трлн рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов составил 167,3 млрд рублей. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 244 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке достиг 11,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 440,8 млрд рублей.

Объем торгов на денежном рынке составил 116,9 трлн рублей, среднедневной объем операций - 4,5 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,3 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 46,2 трлн рублей.