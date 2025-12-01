Эксперт Зинн: экономика ФРГ сильно страдает из-за отказа от сотрудничества с РФ

Бывший президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo отметил, что экономика республики также испытывает трудности из-за того, что власти "в одностороннем порядке пытались проводить климатическую политику для спасения мира"

Редакция сайта ТАСС

Ханс-Вернер Зинн © ddp/ Sven Simon via Reuters Connect

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экономика Германии испытывает серьезные трудности из-за отказа от сотрудничества с Россией. Такое мнение выразил влиятельный немецкий экономист, бывший президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн.

"У русских есть сырьевые ресурсы, а нам они нужны для перерабатывающей промышленности. Из-за того, что эта модель [экономического взаимодействия с РФ] теперь разрушена войной на Украине, мы, немцы, сильно страдаем", - сказал он в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По словам эксперта, экономика республики также испытывает трудности из-за того, что власти "в одностороннем порядке пытались проводить климатическую политику для спасения мира". По мнению Зинна, эта стратегия не работает, поскольку "другие [страны] делают ровно противоположное". Он пояснил, что в то время, как Германия и ЕС отказываются от угля и нефти, другие страны начинают скупать эти виды топлива по дешевке, сводя на нет все усилия по защите окружающей среды. "А почему бы им этого и не делать, если мы делаем покупку для них настолько выгодной?" - отмечает экономист.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Члены экспертного совета правительства по экономическому развитию скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики ФРГ на 2025 год. Стране третий год подряд угрожает рецессия.