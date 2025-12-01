Ozon опроверг списание чаевых без согласия клиента

Покупатель может в любой момент изменить размер чаевых или выбрать опцию "Без чаевых", заявили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ozon не списывает чаевые для сотрудников пунктов выдачи заказов принудительно, заявили в пресс-службе компании.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Ozon будет автоматически списывать чаевые после первого платежа.

"В интернете пишут, что мы принудительно списываем чаевые для сотрудников ПВЗ. Это не так. <…> Без согласия клиента мы чаевые не списываем", - подчеркнули в Ozon.

Там пояснили, что при оформлении заказа по умолчанию отображается сумма чаевых, которую клиент указывал ранее. Покупатель может в любой момент изменить размер чаевых или выбрать опцию "Без чаевых".

Кроме того, отменить или скорректировать чаевые можно до выдачи заказа, а также в течение 15 минут после его получения. Клиент может вовсе не устанавливать постоянную сумму и решать вопрос чаевых после получения заказа.