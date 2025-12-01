Владельцы Porsche столкнулись с проблемами из-за спутниковой блокировки
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Массовые проблемы с запуском автомобилей у владельцев Porsche вызваны ложной блокировкой штатной сигнализации через спутниковый модуль, сообщила ТАСС директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о том, что сотни автомобилей Porsche по всей России перестали заводиться из-за масштабного сбоя.
"Мы наблюдаем кратное увеличение обращений в сервис компании владельцев автомобилей Porsche c 28 ноября. Наши специалисты выяснили, что проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник", - сказала она.
По ее словам, связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС, и любой автомобиль может быть заблокирован.
Трушкова также добавила, что обойти блокировку в настоящий можно путем перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором.
"Подобные ситуации возникают и у владельцев Mercedes-Benz, но это единичные случаи, машины не превращаются в "кирпич". Известна ли причина таких блокировок? Специалисты занимаются сейчас этим вопросом, существует вероятность, что это было сделано сознательно", - подытожила она.