Ирак пригласил компании из США заменить "Лукойл" в "Западной Курне - 2"

Данных о том, какие именно нефтяные компании из Соединенных Штатов получили приглашение, не приводится

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство нефти Ирака пригласило несколько американских компаний принять участие в тендере на право управления месторождением "Западная Курна - 2". Соответствующее заявление опубликовано в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Министерство нефти Ирака направило ряду крупных американских нефтяных компаний приглашение принять участие в тендере на передачу прав управления и разработки месторождения "Западная Курна - 2", - говорится в пресс-релизе иракского министерства. В ведомстве подчеркнули, что данное решение было принято "в рамках усилий по поддержанию уровни нефтедобычи в Ираке и недопущению изменения цен на топливо", экспортируемое из арабской республики.

Данных о том, какие именно нефтяные компании из США получили данное приглашение, не приводится. Однако 18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что российская компания "Лукойл", имеющая долю в управлении "Западной Курной - 2", планирует продать свои зарубежные активы. По информации агентства, долю "Лукойла" в Ираке могут приобрести американские компании Chevron и Exxon.

За день до публикации Bloomberg стало известно, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани встретился с основателем "Лукойла" Вагитом Алекперовым и обсудил с ним работу компании в стране.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего компания сообщила, что намерена продать свои международные активы и получила предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет ее зарубежными активами. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

14 ноября представители "Лукойла" заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.