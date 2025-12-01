В России расширили перечень подлежащей маркировке реабилитационной продукции

Новые правила четко описывают роль протезно-ортопедических предприятий и организаций, осуществляющих протезирование людей с инвалидностью, отметили в Минпромторге

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перечень средств реабилитации, подлежащих обязательной маркировке в РФ, расширен. Соответствующее постановление правительства РФ утверждено, документ вступит в силу 1 февраля 2026 года, сообщил Минпромторг.

"Нововведения затрагивают ключевые аспекты рынка технических средств реабилитации. Во-первых, маркировка становится обязательной для изделий, которые ранее не были охвачены системой, в том числе специальных средств при нарушении функций выделения", - говорится в сообщении.

Кроме того, новые правила четко описывают роль протезно-ортопедических предприятий и организаций, осуществляющих протезирование инвалидов: их обязали передавать в систему маркировки детальные данные об обороте дорогостоящих комплектующих, а именно функциональных узлов протезов.

"Таким образом, люди с ограниченными возможностями получают дополнительные гарантии качества и безопасности средств реабилитации, государство повышает эффективность социальной поддержки и борьбы с нелегальным оборотом, а добросовестный бизнес получает прозрачные условия работы", - отметили в Минпромторге.