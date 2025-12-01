ВТБ планирует создать свой агрохолдинг

Как отметил глава банка Андрей Костин, он сосредоточится на переработке зерна и другой сельскохозяйственной продукции

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. ВТБ может создать крупный агрохолдинг на базе активов, приобретенных в декабре 2024 года. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"В конце концов, нам нужно развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, перерабатывая не только нефть, но, возможно, и зерно", - сказал он.

Как отметил Костин, новый холдинг сосредоточится на переработке зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Он также не исключил, что компания может быть продана в дальнейшем.