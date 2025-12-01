ЦБ: взносы работодателей по ДМС за девять месяцев выросли до 191,3 млрд рублей

Совокупное количество застрахованных компаниями сотрудников по ДМС увеличилось до 20 млн, сообщили в Банке России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем взносов работодателей по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) за январь - сентябрь 2025 года увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 191,3 млрд рублей, говорится в опубликованном Банком России "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за III квартал 2025 года".

Совокупное количество застрахованных компаниями сотрудников по ДМС увеличилось на 2,9 млн - до 20 млн человек.

Таким образом, примерно каждый четвертый работник в России имеет полис ДМС, оплачиваемый работодателем.

Сборы по ДМС в III квартале 2025 года увеличились до 79,9 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев составили 241,2 млрд рублей, что ниже уровня 2024 года. Снижение объясняется уменьшением взносов по ДМС для иных категорий граждан, в частности, из-за падения взносов по страхованию заемщиков.

Выплаты по ДМС за январь - сентябрь 2025 года выросли почти на четверть в годовом выражении. Регулятор указывает, что рост произошел в основном за счет увеличения количества страховых случаев, что связано в том числе с ростом числа застрахованных. Около 90% всех выплат пришлись на программы ДМС, предоставляемые работодателями своим сотрудникам.