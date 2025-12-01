ТЭК в ФАС будет курировать Геннадий Магазинов

Соответствующее направление ранее курировал замглавы службы Виталий Королев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Замглавы ФАС Геннадий Магазинов будет курировать управление регулирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и химической промышленности в Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС), следует из материалов на сайте службы.

Ранее соответствующее направление в ФАС курировал замглавы ФАС Виталий Королев. 5 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.