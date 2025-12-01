В Литве оценивают возможность переноса ночных авиарейсов из Вильнюса в Каунас

Советник премьер-министра Игнас Доброволскас считает, что это "могло бы стать реальной помощью пассажирам"

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Литовские власти рассматривают возможность переноса из Вильнюса в Каунас ночных авиарейсов из-за запускаемых с территории Белоруссии метеозондов с контрабандой сигарет, которые нарушают контрольную зону Вильнюсского международного аэропорта. Об этом сообщил журналистам советник премьер-министра Игнас Доброволскас.

"Обсуждается возможность переноса ночных авиарейсов из Вильнюса в Каунасский международный аэропорт, что могло бы стать реальной помощью пассажирам", - сказал он.

Вильнюсский международный аэропорт из-за воздушных объектов-нарушителей с октября 2025 года регулярно приходится закрывать, что как правило происходит в вечерние и ночные часы. На прошлой неделе к этой мере пришлось прибегнуть три раза.