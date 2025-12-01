Дочерняя компания "Еврохима" запустит производство удобрений в Казахстане

До конца года в Жамбылской области начнется первый этап по производству 800 тыс. тонн серной кислоты

АСТАНА, 1 декабря. /ТАСС/. "Дочка" российской компании "Еврохим" - "Еврохим-удобрения" - запустит в Жамбылской области на юге Казахстана производство серной кислоты в 2025 году, а в 2026-м - сложных удобрений. Об этом сообщил аким (глава) области Ербол Карашукеев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана в Астане.

"Еврохим-удобрения" до конца года планирует запуск первого этапа по производству 800 тыс. тонн серной кислоты, а в 2026 году будет введен завод по производству сложных удобрений мощностью 1 млн тонн в год", - процитировали в СЦК доклад акима.

"Еврохим - удобрения", согласно информации на сайте головной компании, добывает фосфоритоносную руду с месторождений Кок-Джон и Гиммельфарбское в Жамбылской области республики.