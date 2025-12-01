В Нижегородской области вручат премию "Инвестор года"

Победителем станет компания, демонстрирующая устойчивое лидерство по объемам и качеству инвестиций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития при поддержке правительства Нижегородской области проведет региональный конкурс "Инвестор года", сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В рамках конкурса мы наградим компании, внесшие значительный вклад в развитие экономики и человеческого потенциала Нижегородской области. Особое внимание будет уделено социально ответственным предприятиям и производствам, внедрившим в свою деятельность инновационные решения", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Инвестором года" станет компания, демонстрирующая устойчивое лидерство по объемам и качеству инвестиций, реализовавшая стратегически значимые для региона проекты. В номинации "Лучший инвестиционный проект" будут выбраны три победителя - в каждой из категорий, ранжированных по объему инвестиций: от 200 до 500 млн рублей, от 500 млн до 1 млрд рублей, свыше 1 млрд рублей. Также премия будет присуждена в следующих номинациях: "Флагман производительности", "Социально ответственный инвестор", "Инвестиции в человеческий капитал", "Инвестиционный стартап", "Инвестиции в инновации".

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что региональный бизнес продолжает вкладываться в новые проекты, в том числе в социальной сфере, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику. Такое стремление, по словам Ищенко, необходимо поощрять, тем самым мотивируя компании на новые свершения.

Подать заявку на конкурс можно до 10 декабря на сайте мероприятия. Итоги конкурса будут подведены 18 декабря.

На сопровождении Корпорации развития Нижегородской области находится более 350 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 372 млрд рублей. Также агентство развития выступает управляющей компанией особой экономической зоны "Кулибин". Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. С 2025 года "Повышение инвестиционной активности" - это один из федеральных проектов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным.