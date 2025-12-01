Никитин: экспериментальный режим позволил встроить БАС в повседневную жизнь

Правительство России расширило программу на два региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Механизм экспериментального режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) позволяет не только внедрять новые технологии, но и встраивать такие системы в повседневную жизнь. В Нижегородской области в эксперименте принимают участие более 30 компаний, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Механизм экспериментального правового режима по эксплуатации БАС позволяет не только внедрять новые технологии, но и встраивать беспилотные авиационные системы в нашу повседневную жизнь, выполняя социально значимые задачи. Сейчас в эксперименте по воздушным беспилотникам на территории Нижегородской области принимают участие 32 компании", - написал Никитин.

Он напомнил, что эксперимент по воздушным беспилотникам стартовал в Нижегородской области в ноябре 2024 года, его оператором выступает "Горький тех". За это время механизм ЭПР позволил протестировать в реальных условиях аэрокурьеры для доставки биоматериалов и медикаментов, товаров для дома, сельскохозяйственные дроны, системы мониторинга и аэрофотосъемки. Было произведено более 2,5 тыс. полетов.

Губернатор также добавил, что экспериментальный режим будут реализовывать в Калужской и Владимирской областях. Правительство России расширило программу на два региона.