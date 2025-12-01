Вылет рейса из Красноярска во Вьетнам перенесли в третий раз

Cпециалисты Роспотребнадзора находятся в аэропорту и консультируют пассажиров

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Вылет чартерного рейса авиакомпании VietJet по маршруту Красноярск - Камрань (Вьетнам), который изначально должен был вылететь вечером 30 ноября, перенесен с 00:00 (20:00 мск 1 декабря) на 04:10 (00:10 мск). Об этом сообщается в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

"Со слов ожидающих, их права как потребителей были нарушены авиакомпанией - размещение в гостинице, как и питание, было предоставлено с задержкой и не всем. По последним данным, вылет запланирован 2 декабря в 04:10 (00:10 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что специалисты Роспотребнадзора находятся в аэропорту и консультируют пассажиров.

Первоначально вылет борта был запланирован на 18:30 мск 30 ноября. Он был перенесен сначала на 12:00 мск 1 декабря, затем на 20:00 мск. Вылета ожидают 340 пассажиров.