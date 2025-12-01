Стоимость электромобиля "Атом" будет в пределах 3 млн рублей с господдержкой

Без учета господдержки предзаказ на электромобиль доступен по цене 3,9 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стоимость электромобиля "Атом" с учетом господдержки по специальной программе бронирования составит около 3 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.

"Атом" публично не объявлял цену, но в ближайшие дни действительно готовит предложение для всех участников программы бронирования "Хочу "Атом" с фиксацией будущей цены менее 3 млн рублей, учитывая господдержку, и спецусловиями по гарантии и сервису", - отметили в компании.

Согласно информации на сайте atom.auto, без учета господдержки предзаказ на электромобиль "Атом" доступен по цене 3,9 млн рублей.