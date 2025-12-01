В Ивановской области создадут центр по развитию медицинского приборостроения

По словам гендиректора компании "Нейрософт" Ирины Маламант, проект позволит увеличить разработку продуктов и нарастить выпуск производимого оборудования с использованием современных технологий роботизации и автоматизации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Предприятие, которое будет заниматься медицинским приборостроением, а также центр по подготовке кадров и технопарк для компаний в сферах IT, электроники, медицины и химии создадут в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам рабочей поездки губернатора Станислава Воскресенского на предприятие "Нейрософт", которое выступает инвестором проекта.

"В результате масштабного инвестиционного проекта на территории, где предполагалось разместить торгово-развлекательный центр, возведут самое современное предприятие в области медицинского приборостроения, центр по подготовке кадров в отрасли и технопарк для компаний в сферах ИТ, электроники, медицины и химии", - говорится в сообщении.

Воскресенский отметил, что вместе с Минпромторгом России определены меры поддержки масштабного проекта. "Мы уверены, что проект будет реализован - и реализован успешно", - подчеркнул глава региона.

По словам гендиректора компании "Нейрософт" Ирины Маламант, проект позволит в первую очередь увеличить разработку новых продуктов и нарастить выпуск производимого оборудования с использованием самых современных технологий роботизации и автоматизации. Для подготовки кадров на новой площадке откроют центр компетенций для отрасли совместно с вузами и колледжами. Еще одна составляющая - создание кластера медицинской техники. "Мы оптимистично смотрим в будущее, и если говорить про перспективы, то очень хотим, чтобы Иваново стал городом медицинского приборостроения - масштабным, значимым во всем мире", - сказала Маламант.

Губернатор отметил, что 1 декабря подписал указ, которым определены приоритетные направления деятельности, в том числе в экономической сфере, а также сохранение льгот для малого и среднего бизнеса. "Указом закреплено, что до конца 2028 года те пониженные ставки налогов, которые у нас действуют по упрощенной системе налогообложения, сохраняются. Вы знаете, что в ряде регионов пошли на отмену таких льгот, мы эти льготы сохраняем, чтобы обеспечить стабильный, спокойный переход на новую налоговую реальность, которая нас ждет с января 2026 года", - добавил Воскресенский.

Глава области осмотрел на цеха предприятия, ознакомился с перспективными разработками компании, оборудованием, которое выпускают серийно. Отмечено, что новое оборудование широко используется и в Ивановской области, так, оно установлено в госпитале ветеранов войн, клинике Ивановского государственного медуниверситета, в других центрах, где занимаются реабилитацией. Также губернатору показали новые приборы и технологии, над которыми продолжается работа.

Об инвесторе

Ивановская компания "Нейрософт" работает около 30 лет, поставляет свыше 10 продуктовых линеек медицинского и диагностического оборудования в 113 стран мира. Продукция компании сертифицирована в более чем 400 системах соответствия. Почти все медицинское оборудование, выпускаемое компанией, является импортозамещающим, некоторые разработки не имеют отечественных аналогов. В мае этого года Ирина Маламант рассказала президенту РФ Владимиру Путину о своей компании в ходе проводимой им встречи с предпринимателями и обозначила проблемные темы в сфере экспорта, глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями деловых кругов.