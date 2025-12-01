В России объем страховых взносов в январе - сентябре вырос на 14,7%

По данным ЦБ, он достиг 2,8 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем страховых взносов в России за январь - сентябрь 2025 года увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 2,8 трлн рублей. Такие данные опубликованы в обзоре Банка России "Ключевые показатели деятельности страховщиков за III квартал 2025 года".

По данным регулятора, рост обеспечили в основном страхование жизни с инвестиционным компонентом (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ), на долю которых пришлось более половины рынка (52,3%). В других сегментах совокупный объем взносов остался примерно на прежнем уровне. Снижение наблюдалось в страховании заемщиков и ОСАГО, рост - в страховании имущества юридических и физических лиц, а также в автокаско.

Объем выплат по страховым договорам за девять месяцев 2025 года вырос почти на три четверти и составил 1,8 трлн рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в остальных видах страхования - на автокаско и добровольное медицинское страхование (ДМС).

В сегменте НСЖ сборы в III квартале достигли 318,6 млрд рублей, за девять месяцев - 836,9 млрд рублей. По данным ЦБ, сохранялась популярность консервативных программ с единовременными взносами, на которые пришлось 87% сборов. Основной прирост обеспечили договоры сроком до трех лет, в то время как по программам со сроком более трех лет наблюдалось снижение.

Сборы в сегменте ИСЖ в III квартале составили 203,3 млрд рублей, а за девять месяцев - 607,7 млрд рублей, почти в два раза выше аналогичного периода 2024 года. Значительная часть прироста обеспечена договорами сроком более 10 лет.

По данным ЦБ, около 95% взносов за январь - сентябрь 2025 года пришлись на договоры с минимальной защитой капитала. Выплаты по НСЖ увеличились более чем в 2,5 раза - до 663,5 млрд рублей, по ИСЖ - в 2 раза, до 447,4 млрд рублей. Значительный объём выплат пришелся на краткосрочные договоры НСЖ, заключенные в 2024 году.