Сбер разместил обеспеченные кредитами облигации на 17,7 млрд руб. под 17,77% годовых

Выпуск стал частью крупнейшей в истории банка сделки по секьюритизации потребительских кредитов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбербанк разместил облигации старшего транша на 17,7 млрд рублей с ежемесячным купоном 16,5%, что соответствует доходности около 17,77% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

"Активный выход на рынок новых эмитентов и повторные сделки других участников означают формирование в России нового полноценного класса активов - продуктов секьюритизации", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Этот выпуск стал частью крупнейшей в истории банка сделки по секьюритизации потребительских кредитов. С начала 2025 года общий объем подобных сделок достиг 35 млрд рублей. Размещение привлекло интерес инвесторов: заявки подали более 6 тыс. участников, и спрос превысил предложение.

В 2025 году банк расширил круг инвесторов, предоставив возможность приобретать продукты секьюритизации клиентам "СберПремьера" через приложение "СберИнвестиции".

В 2026 году Сбер планирует предложить инвесторам более гибкие решения, адаптированные под различный риск-аппетит, а также изучает перспективы секьюритизации новых классов активов.