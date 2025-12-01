ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Первым замминистра Минпромторга назначили Кирилла Лысогорского

Новым замминистра назначен Алексей Матушанский
17:38

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский назначен первым замминистра. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым замминистра назначен Алексей Матушанский, который ранее занимал должность директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга. 

