Первым замминистра Минпромторга назначили Кирилла Лысогорского
Редакция сайта ТАСС
17:38
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский назначен первым замминистра. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новым замминистра назначен Алексей Матушанский, который ранее занимал должность директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга.