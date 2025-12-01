В Дании заложили фундамент завода по производству ракетного топлива для Украины

В церемонии приняли участие министр бизнеса и промышленности Мортен Бедсков, бургомистр коммуны Хадерслев Мадс Скау и директор украинской компании Fire Point в Дании Вячеслав Бондарчук

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония закладки фундамента нового завода по производству твердого ракетного топлива для Украины прошла 7 декабря в Войенсе в Дании. В церемонии приняли участие министр бизнеса и промышленности Мортен Бедсков, бургомистр коммуны Хадерслев Мадс Скау и новый директор украинской компании Fire Point в Дании Вячеслав Бондарчук, сообщается в пресс-релизе датского министерства бизнеса и промышленности.

В документе утверждается, что закладка первого камня "открывает путь украинскому предприятию к производству твердого ракетного топлива, являющегося ключевым элементом обороноспособности Украины".

"Закладка первого камня гарантирует стратегически важное производство на благо как Украины, так и Дании", - прокомментировал событие министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.