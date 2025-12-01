Первым заместителем руководителя Федерального казначейства назначили Исаева
Редакция сайта ТАСС
17:55
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эли Исаев назначен первым заместителем руководителя Федерального казначейства. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Исаева Эли Абубакаровича первым заместителем руководителя Федерального казначейства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ранее Исаев занимал должность заместителя руководителя Федерального казначейства.