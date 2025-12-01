Ярославская область увеличит расходы на здравоохранение и транспорт

Правительство региона внесло в областную думу поправки в бюджет

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Расходы на здравоохранение в Ярославской области будут увеличены в ближайшие три года. Правительство региона внесло в областную думу поправки в бюджет, предусматривающие выделение дополнительных средств на ремонт медучреждений, развитие хирургической службы и обновление компьютеров для врачей, сообщает пресс-служба правительства.

"В частности, предусмотрели почти 250 млн рублей на строительство модульного здания Ивановской школы в Борисоглебском округе, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Наибольшее число корректировок касается сферы здравоохранения. 40 млн рублей запланировано на ремонт территорий медицинских организаций, 25 млн рублей - на развитие хирургической службы в Рыбинске и 12 млн рублей - на обновление 3,5 тыс. компьютеров врачей, в частности на замену жестких дисков. Также дополнительно 102,2 млн рублей будет выделено на обеспечение бесперебойной работы единой информационной системы здравоохранения".

Кроме того, как отметил Евраев, 637 млн рублей предлагается выделить на приобретение в лизинг троллейбусов на автономном ходу и электробусов. В 2027-2028 годах на эти цели закладывается по 850 млн рублей. 42 млн рублей направят на приобретение в лизинг пяти пожарных машин для пожарно-спасательной службы региона, в 2027-2028 годах - по 31 млн рублей. Рассматривается вариант покупки белорусской специализированной техники.

Изменения связаны в том числе с распределением региону дополнительных федеральных средств на ближайшие три года в сумме 13,3 млрд рублей. Всего же в 2026-2028 годах Ярославская область получит из федерального бюджета 71,6 млрд рублей.

С учетом поправок доходы региональной казны в 2026 году запланированы в сумме 155,7 млрд рублей, в 2027-м - 157,3 млрд рублей и в 2028-м - 169,3 млрд рублей. Расходы областного бюджета в 2026 году составят 156,1 млрд рублей, в 2027-м - 157,8 млрд рублей и в 2028-м - 169,3 млрд рублей.

Губернатор Ярославской области подчеркнул, что с учетом всех корректировок бюджет сохраняет социальную направленность. Только в 2026 году почти половина всех расходов - 74,3 млрд рублей - пойдет на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. В полном объеме предусмотрены средства на поддержку участников СВО и их семей, а также индексация социальных выплат на 5,1%.