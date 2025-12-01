Правкомиссия одобрила запрет продажи табака и кальянов на остановках транспорта

Запрет не будет действовать, если торговая точка на остановке является единственным местом продажи табачной и никотиновой продукции во всем населенном пункте, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, запрещающий продажу табачной продукции, в том числе кальянов, на остановках общественного транспорта. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в ст. 19 ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции", - сказано в материалах заседаниях комиссии.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, документ вносит существенные коррективы в правила розничной торговли. "Предлагается распространить существующий запрет на розничную продажу табака и никотинсодержащей продукции, включая кальяны и устройства для их потребления, на все остановочные пункты общественного транспорта. Это означает, что киоски и магазины, расположенные у автобусных остановок, железнодорожных платформ и станций метро, лишатся права продавать такую продукцию", - сказал он.

Изначально планировалось, что нормы вступят в силу 1 марта 2026 года. Согласно поправкам, срок отодвигается на полгода - до 1 сентября 2026 года. Это даст бизнесу дополнительное время для адаптации к новым ограничениям.

По словам Груздева, из правила сделано одно, но существенное исключение. Запрет не будет действовать, если торговая точка на остановке является единственным местом продажи табачной и никотиновой продукции во всем населенном пункте. "Это смягчающая мера для жителей небольших или удаленных поселений", - пояснил председатель правления АЮР.

"Основная цель законопроекта - уточнение действующих запретов и, как следствие, ограничение никотина в местах массового скопления людей, включая зоны ожидания транспорта. Это продолжение последовательной антитабачной политики, нацеленной на снижение потребления вредных продуктов, особенно среди молодежи", - заключил Груздев.