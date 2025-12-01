"Интер РАО" 3 декабря рассмотрит кандидатуры для избрания в совет директоров

В ноябре кабмин распорядился выдвинуть кандидатуры гендиректора "Интер РАО ЕЭС" Сергея Дрегваля, главы "Роснефти" Игоря Сечина и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева на должности представителей РФ в совете директоров "Интер РАО"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" на заседании 3 декабря изучит предложения акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров общества, следует из сообщения компании на сервере раскрытия информации.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества", - говорится в сообщении.

В ноябре правительство России распорядилось выдвинуть кандидатуры гендиректора "Интер РАО ЕЭС" Сергея Дрегваля, главы "Роснефти" Игоря Сечина и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева на должности представителей РФ в совете директоров "Интер РАО".

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.