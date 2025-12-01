В аэропорту Сочи вводили ограничения
КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Ограничения ввводили на работу аэропорта Сочи, самолеты временно не принимали и не выпускали. Об этом сообщали в Росавиации.
"Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорилось в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений.
