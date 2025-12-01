В аэропорту Сочи вводили ограничения

Самолеты не выпускали и не принимали

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Ограничения ввводили на работу аэропорта Сочи, самолеты временно не принимали и не выпускали. Об этом сообщали в Росавиации.

"Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорилось в сообщении.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений.

В новость внесены изменения (23:46 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.