Орловская область получит 350 млн рублей на развитие технопарков

Кроме того, дополнительно будет выделено 25 млн рублей на поддержку экспортной деятельности

ОРЕЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Орловская область получит 350 млн рублей в 2026 году на технопарки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".

"В 2026 году Орловщина получит 350 миллионов рублей на технопарки. Положительный пример - индустриальный парк "Регион-57". В следующем году начнем создавать технопарк микроэлектроники на территории особой экономической зоны "Орел", - сказал он.

Как добавил глава региона, Орловской области также направят дополнительную субсидию в размере 25 млн рублей на поддержку экспортной деятельности, 7,5 млн рублей - на поддержку участников специальной военной операции.

"Еще 15 млн рублей из федеральной казны нашему региону выделят на поддержку центра "Мой бизнес", - отметил губернатор.