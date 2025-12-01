Тюменскую область признали самым креативным регионом России

Церемония награждения прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Тюменская область одержала победу в номинации "Креативный регион" на V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий - 2025, передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония награждения прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве.

"Чувствую в зале удивление - Тюменская область и "креативный регион", ведь в основном наш край воспринимается как [регион добычи] нефти и газа. Но [чтобы] в современных условиях добывать трудноизвлекаемые запасы нефти и газа, а особенно их продавать, нужна креативность. Между традиционной и креативной экономикой мы не видим противоречия, наоборот, когда они встречаются, возникает мощная синергия. Что может быть традиционнее тюменского ковра, которому больше 300 лет, и что может быть более креативным? Сегодня мотивы интонации этого ковра активно используются в архитектуре, гастрономии, моде", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, получив награду. Ее победителю вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В номинации "Креативный город" победу одержала компания Татнефть за трансформацию Альметьевска. Первая международная биеннале экологического искусства, которая прошла в Нижнем Новгороде в 2025 году, стала лауреатом в номинации "Креативное событие". "Креативным трендом" года стал проект "Мордовский мореный дуб" компании Incrua. Звание "Креативная интеграция" года присуждено Госкорпорации "Росатом" за музей "Атом" на ВДХН. Награду получили директор департамента коммуникаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Андрей Тимонов и генеральный директор музея "Атом" на ВДНХ Елена Мироненко. Она отметила, что день награждения совпал с датой рождения "Росатома". В 2025 году российская атомная промышленность отметила 80-й юбилей.

Народная артистка России оперная певица Хибла Герзмава открыла вечер исполнением песни "Город влюбленных людей" Анны Герман. Аккомпанемент вечеру составили лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры пианист Олег Аккурато и акапельный коллектив "Супермотив". Ведущими вечера стали генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов и президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш.

На церемонии награждения присутствовали и вручали награды, в частности, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель министра культуры РФ Сергей Першин, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Лауреатом в номинации "Импульс воздействия" стал сериал "Ландыши. Такая нежная любовь". В номинации "Агрокреаномика" победу одержала "Парижская неделя моды" из Челябинской области. ИИ-помощник "ГигаЧат" стал победителем категории "Креативные инновации", а "Культурным кодом" года стал проект ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга". Премия в спецноминации "Молодые профессионалы" при поддержке "Тавриды.Арт" была вручена независимому артисту Илье Аноприеву.

Академия гостеприимства Cosmos забрала награду в номинации "Компетенции в креаномике", а в категории "Глобальная креаномика" победителем стал Московский кластер видеоигр и анимации. Награду из рук официального представителя МИД РФ Марии Захаровой получил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, который в этот день отметил 51-й день рождения.

О премии

Премия была учреждена в 2021 году и присуждается профессионалам, проектам, компаниям, городам и регионам за достижения в сфере креативных индустрий и значимый вклад в развитие российской креативной экономики.