В Москве на конгрессе обсудят пути развития страны

На площадке мероприятия впервые будет работать территория "Научи примером"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Представители российской и мировой науки, бизнеса и культуры обсудят комплекс проблем и решений на пути дальнейшего развития страны на XII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", сообщили в оргкомитете конгресса. Его организаторами выступают компания "Иннопрактика" и МГУ имени М. В. Ломоносова.

"На пленарном заседании "Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура" спикеры обсудят, как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны, и какой международный опыт может обогатить национальную модель инновационного развития", - отметили в организационном комитете.

Планируется рассмотреть также направления, обладающие наибольшим потенциалом для синергетического прорыва за счет объединения компетенций трех важнейших сфер человеческой деятельности - науки, бизнеса и культуры - в реализации задач достижения технологического лидерства.

"В 2025 году мы хотим привлечь внимание участников мероприятия к важности взаимовыгодного диалога с другими странами мира на основе общей ценностной повестки и формирования культуры доверия", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

К участию в пленарном заседании приглашены помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр сельского хозяйства Оксана Лут. От научно-образовательного сообщества приглашены ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО МИД РФ Андрей Безруков, от бизнеса - генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, исполнительный вице-президент Modena Group Майкл Джизхар, генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова.

Сессии и экспозиции

В рамках 18 сессий участники обсудят создание новых форматов профориентации и целевого обучения для разных отраслей экономики, переосмысление роли аграрного образования, условия для роста российского инновационного бизнеса и стратегии выхода технологичных компаний на рынки стран БРИКС+. Также будет обсуждаться восстановление полного инновационного цикла на базе эффективных механизмов государственной поддержки, роль вузов в подготовке квалифицированных специалистов и лидеров новой экономики, значение культурных достижений в укреплении международного позиционирования нашей страны.

Впервые на площадке конгресса будет работать территория "Научи примером". Ее спикеры в интерактивных форматах продемонстрируют, как инновационный менталитет работает в реальных проектах, позволяя гостям конгресса стать активными участниками диалога.

В рамках выставочной территории конгресса будут развернуты три экспозиции. Ассоциация "Национальных чемпионов" представит инновационные решения и образцы продукции, созданные на высокотехнологичных производствах.

Фотовыставка работ финалистов международного конкурса "Картина мира", организованного "Иннопрактикой" и Государственной Третьяковской галереей в 2025 году, продемонстрирует понимание молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира. Выставка участницы арт-проекта "Россия. Сила природных ресурсов", художницы Натальи Земляной покажет мощь и красоту того, что дает нам природа: газа, воды, атомной энергии и полезных ископаемых.