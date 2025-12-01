В Москве в 16-й раз пройдет инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

Мероприятие состоится в Центре международной торговли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. 16-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" стартует на территории Центра международной торговли в Москве. В мероприятии может принять участие президент РФ Владимир Путин, который традиционно выступает на форуме ВТБ.

Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".

В мероприятии примут участие представители органов власти, финансового и делового сообщества, главы российских и международных компаний, иностранные инвесторы.

Первый день форума будет посвящен глобальной макроэкономической повестке. В первой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь. Модерирует макроэкономическую сессию первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератором традиционно выступает президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Во второй день форума участники обсудят наиболее перспективные стратегии инвестирования, а также новые инструменты на стыке технологий и финансов.

Форум пройдет в очном формате. Все желающие смогут также присоединиться к трансляции сессий на официальном сайте форума.

Свой "гимн"

Специально к форуму лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов выпустил новую версию песни Moscow Calling. Как пояснили в пресс-службе банка, перезапуск песни с припевом Russia Calling! связан с новым форматом инвестфорума. В этом году он впервые также прошел в других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. "Гимн" форума будет звучать 2 и 3 декабря в Центре международной торговли.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".